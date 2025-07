Al via lo svincolo di Eboli sull’A2: approvata la convenzione tra Anas e Rfi

È ufficiale: prende il via il progetto per la realizzazione dello svincolo di Eboli lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo. Con l’approvazione della convenzione tra Anas e Rfi, sarà ora possibile avviare i lavori destinati a rivoluzionare la viabilità dell’area salernitana e dare impulso allo sviluppo dell’intero Mezzogiorno.

L’annuncio

A darne notizia è stato il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, che ha espresso grande soddisfazione per un risultato frutto di due anni di interlocuzioni tra MIT, Anas, Rfi e l’Amministrazione comunale. La convenzione prevede che Rfi si occupi della progettazione esecutiva e della realizzazione dell’adeguamento funzionale dello svincolo, nell’ambito del lotto 1a dei lavori per l’alta velocità Salerno – Reggio Calabria.

L’importanza dell’intervento

L’intervento rappresenta una svolta per la viabilità locale: migliorerà l’accessibilità e la sicurezza stradale in un territorio in piena espansione, contribuendo in modo significativo alla modernizzazione dei collegamenti infrastrutturali. Lo svincolo, strettamente legato all’asse strategico dell’A2, è destinato a diventare un punto nevralgico per la mobilità dell’intera regione.

Ferrante ha inoltre sottolineato il ruolo centrale delle strutture del MIT nel supporto al progetto e ha confermato l’impegno del governo nel potenziare le infrastrutture campane e meridionali, con l’obiettivo di costruire una rete di trasporti sempre più efficiente e innovativa.