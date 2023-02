Al via la collaborazione tra la Protezione Civile e un Comune cilentano

Approvata la collaborazione tra il comune di Piaggine e l’associazione di volontariato “Protezione civile Laurino area Cilento” per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo del territorio comunale.

I dettagli della collaborazione

Nello specifico, l’Ente si impegna a concedere un contributo annuo di 1.500 euro all’associazione, al fine di sostenere e migliorare l’efficienza operativa. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Renato Pizzolante, infatti, intende potenziare le dotazioni tecniche a disposizione della protezione civile, a migliorare l’efficienza e la rapidità d’intervento delle strutture operative sia in caso di eventi calamitosi o catastrofi naturali, sia negli interventi di routine, ampliando il loro campo di azione ed estendendo il raggio di intervento.

Il servizio di protezione civile

Il servizio nazionale di protezione civile opera a livello centrale, regionale e locale. Il territorio comunale è soggetto ad una grande varietà di rischi e rende quindi necessario un sistema di protezione civile che assicuri in ogni area la presenza di risorse umane, mezzi e capacità operative in grado di intervenire rapidamente in caso di emergenza, ma anche di operare per prevenire e, per quanto possibile, prevedere eventuali disastri.

Negli ultimi anni, le organizzazioni di volontariato di protezione civile sono cresciute sia in termini di capacità operativa che di specializzazione.