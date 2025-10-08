Al via il TTG di Rimini, provincia di Salerno presente: “Un onore essere qui”

Al via oggi il TTG di Rimini, un evento importante poiché rappresenta la più importante fiera del turismo in Italia. L’evento mette in contatto operatori del turismo: destinazioni, enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggio, compagnie di trasporto, strutture ricettive, fornitori di tecnologie e servizi innovativi. Anche diversi enti della provincia di Salerno, tra cui la Camera di Commercio, partecipano a questo importante evento, che rappresenta una vetrina sul mondo.

Le dichiarazioni

«È un onore rappresentare la Camera di Commercio, che con coerenza continua a investire nel turismo – ha spiegato Raffaele Esposito, presidente di Confesercenti Salerno e rappresentante della Camera di Commercio salernitana – A breve saranno avviate grandi iniziative: stiamo lavorando affinché la provincia diventi la principale destinazione del bacino del Mediterraneo, con un’attenzione particolare ai turisti stranieri» Esposito ha sottolineato anche le priorità per garantire una migliore offerta turistica: «Sono fondamentali infrastrutture comode e veloci, soprattutto per raggiungere la provincia di Salerno, al fine di garantire dignità a chi vive in questi luoghi e offrire un’accoglienza di qualità ai tanti ospiti del territorio».