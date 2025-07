Akropolis Pet Friendly: al via ad Agropoli il primo festival cinofilo

Si è svolto questa mattina, sabato 5 luglio, presso il Centro visite Trentova – Tresino ad Agropoli, il primo giorno dedicato al Festival Akropolis Pet Friendly, un appuntamento formativo dedicato alla Pet Therapy e al rapporto tra uomo e animale. L’incontro ha coinvolto numerosi specialisti del settore e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e professionisti sul valore della presenza animale nella società.

Esperti e istituzioni a confronto

Presenti all’incontro, la dottoressa Elvira Serra, Assessore al Benessere Animale, che ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusione attraverso la convivenza con gli animali, Presidente dell’Associazione Cinofila, Angelo Masucci, che ha ribadito il ruolo centrale delle associazioni nel fornire strumenti educativi e comportamentali che migliorano la qualità di vita delle persone con fragilità.

Gli esperti cinofili Tecla Orifici e Alfonso Velardi hanno illustrato approcci comportamentali e tecniche specifiche per favorire l’interazione tra uomo e animale, con particolare attenzione ai benefici per ragazzi con disabilità. L’animale diventa un mediatore emotivo e relazionale, contribuendo al progresso delle funzioni cognitive e sociali, è stato il messaggio condiviso.

Pet Therapy: strumento di supporto e integrazione

Al centro del dibattito, il ruolo della Pet Therapy come supporto per ragazzi con disabilità, evidenziando come la relazione con l’animale possa rappresentare un elemento chiave per lo sviluppo delle capacità individuali. I professionisti intervenuti hanno illustrato casi e metodologie in cui l’intervento assistito con animali ha contribuito al miglioramento delle attività giornaliere.

Lotta all’abbandono e sensibilizzazione

Un tema urgente affrontato durante l’incontro è stato l’abbandono e il maltrattamento degli animali, fenomeni purtroppo in aumento. L’evento ha voluto lanciare un messaggio chiaro: il benessere animale è parte integrante del benessere sociale.