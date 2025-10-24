Agropoli, violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della figlia minorenne: 41enne in carcere

Misura cautelare ad Agropoli per un 41enne indagato per violenza sessuale aggravata e maltrattamenti contro la figlia minorenne. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri

A cura di Ernesto Rocco
Carabinieri Agropoli

I Carabinieri della Stazione di Agropoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) del Tribunale di Nocera Inferiore. Il provvedimento è stato disposto su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’intervento è avvenuto lo scorso 21 ottobre nel comune cilentano.

Le accuse nei confronti dell’indagato

Il destinatario dell’ordinanza è un uomo di 41 anni, indagato per reati di particolare gravità. Le ipotesi di accusa a suo carico riguardano la “violenza sessuale aggravata e maltrattamenti contro familiari o conviventi” che sarebbero stati commessi nei confronti della figlia minorenne.

L’ordinanza cautelare in carcere rappresenta la fase iniziale di un procedimento, in linea con quanto stabilito dalla presunzione di innocenza, secondo cui «eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili».

Esecuzione e trasferimento in carcere

A seguito dell’esecuzione dell’ordinanza da parte dei militari dell’Arma, l’uomo di 41 anni è stato tradotto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania, dove si trova ora ristretto. L’azione cautelare è stata adottata al termine di un’attività investigativa volta a tutelare la vittima e interrompere la condotta criminosa.

