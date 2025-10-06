Agropoli: aggredisce la moglie con un bastone, arrestato

Il 4 ottobre, ad Agropoli, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 37enne del posto indagato per maltrattamenti e lesioni personali nei riguardi della moglie.

Le accuse

Stando alle accuse l’uomo avrebbe posto in essere comportamenti violenti tanto che la stessa veniva, da ultimo, aggredita con un bastone da passeggio.

L’indagato è stato tradotto presso la casa circondariale in attesa della convalida da parte del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania.

“Il procedimento si trova in fase di indagini ed il fondamento dell’ipotesi accusatoria dovrà essere verificata nel corso delle ulteriori fasi processuali”, avvertono dalla Procura vallese.