Agropoli: un percorso tra fede e speranza con la Via Crucis francescana

In occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, la Diocesi di Vallo della Lucania ha promosso una Via Crucis itinerante nei principali luoghi francescani presenti sul territorio diocesano, come momento di preghiera e riflessione nel segno della spiritualità del Poverello di Assisi.

La tappa ad Agropoli

La tappa di ieri si è svolta ad Agropoli, presso la Chiesa di San Francesco, dove numerosi fedeli si sono riuniti per vivere insieme questo intenso momento spirituale. La celebrazione è stata presieduta da Monsignor Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi, alla presenza del parroco Don Pasquale Gargione e di tanti membri della comunità parrocchiale.

Tra fede e speranza

Attraverso le stazioni della Via Crucis, i partecipanti hanno ripercorso il cammino della Passione di Cristo, lasciandosi guidare dalla testimonianza e dal carisma francescano, che invita alla semplicità, alla pace e all’amore verso gli ultimi.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di preparazione alle celebrazioni francescane promosse dalla diocesi, che nei prossimi mesi continueranno a coinvolgere le comunità locali nei diversi luoghi legati alla presenza e alla spiritualità francescana.