Agropoli: tutto pronto per la 44esima edizione del “Torneo Internazionale”

Tutto pronto per la 44ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Agropoli”, uno degli appuntamenti sportivi più attesi. L’edizione 2026 si svolgerà dal 31 marzo al 4 aprile e vedrà la partecipazione di squadre provenienti da 7 nazioni e 6 regioni italiane, confermando il carattere internazionale e la crescita costante della manifestazione.

Un torneo sempre più internazionale

Il torneo, organizzato dall’Associazione Agropoli Eventi, è affiliato alla FIGC e all’ente di promozione ASC, con il patrocinio del Comune di Agropoli, proclamato Città dello Sport 2027, e la collaborazione dell’Assessorato allo Sport e dell’Ufficio Sport. Le squadre straniere presenti quest’anno rappresentano un panorama calcistico ricco e variegato: Canada: Apex FC Niagara Falls, SC Jaguar Oakville Polonia: Gornik Zabrze Kosovo: New Stars Kosovo Slovacchia: Lokomotiva Trnava Ucraina: Feniks Borshchiv (Regione Ternopil) Romania: ACS Kids Tampa Brașov Per il calcio femminile, parteciperanno: Polonia: Gornik Zabrze Canada: Collingwood Ucraina: FWC Yantarochka di Novoyavorivsk (Regione di Lviv).

Inoltre, il sindaco di Novoyavorivsk ha inviato la richiesta ufficiale al sindaco di Agropoli per un possibile gemellaggio tra le due città, un segnale forte di amicizia e cooperazione internazionale. La federazione ucraina ha autorizzato la partecipazione delle proprie squadre, ponendo una sola condizione: assenza di team russi o bielorussi.

Le squadre italiane in gara

Le rappresentative italiane arrivano da sei regioni, a testimonianza della diffusione nazionale del torneo: Toscana: Ramini Pistoia Abruzzo: Scacco Matto L’Aquila Lazio: Tivoli Calcio 1919, Podgora Calcio 1950 (Latina) Molise: US Venafro Basilicata: Alma Matera, Vietri (PZ) Campania: Magic Planet (NA), Napoli Woman, Abatese Calcio, Salernitana Femminile, Gelbison (maschile e femminile), Sianese, Faraone, Pixous Policastro, San Gregorio Magno, Soccer Sapri, GS Herajon, Polisportiva Santa Maria, Cilento Academy, SC Margiotta, Blue Dolphins, Cantera, SV Academy, US Agropoli, Real Mattine

I campi di gioco

Le partite si disputeranno su diversi impianti sportivi del territorio: Agropoli: Stadio Guariglia, Campo Polito, Centro Sportivo Città di Mare, Sporting Club, Roller Ball Paestum: Mario Vecchio, Capaccio Capoluogo Santa Maria di Castellabate: Campo Carrano Una rete di strutture che permette di accogliere centinaia di giovani atleti e accompagnatori.

Cerimonia inaugurale e premiazioni

La cerimonia di presentazione dei club si terrà giovedì 2 aprile alle ore 14:30 allo Stadio Guariglia, con l’esecuzione degli inni nazionali delle squadre partecipanti. Le premiazioni finali sono previste per sabato 4 aprile, sempre allo Stadio Guariglia, con la chiusura ufficiale della manifestazione.

Le categorie giovanili

La 44ª edizione coinvolgerà giovani calciatori nati negli anni: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Per il calcio femminile, parteciperanno le atlete della categoria Under 15 Un’occasione unica per tanti ragazzi e ragazze di confrontarsi con realtà sportive diverse e vivere un’esperienza formativa oltre che agonistica.

Le parole dell’organizzatore, Antonio Inverso (Caciotta)

Ai microfoni di InfoCilento, l’organizzatore Antonio Inverso, da anni anima del torneo, ha espresso grande soddisfazione per il livello raggiunto dalla manifestazione e per l’importanza che riveste nel panorama del calcio giovanile internazionale. Inverso ha sottolineato come il torneo rappresenti “un ponte tra culture diverse, unite dalla passione per il calcio”, e come Agropoli sia ormai un punto di riferimento per eventi sportivi di alto profilo.

Un evento che unisce sport, turismo e cultura Il Torneo Internazionale “Città di Agropoli” non è solo competizione: è un’occasione per far conoscere il territorio, promuovere il turismo sportivo e creare legami tra giovani provenienti da tutto il mondo. L’edizione 2026 si preannuncia come una delle più ricche e partecipate di sempre, confermando Agropoli come capitale del calcio giovanile.