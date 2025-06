Agropoli: tutto pronto per il quinto campionato nazionale di Padbol

Agropoli si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più attesi del fine settimana: il quinto campionato nazionale di Padbol. La competizione si svolgerà presso il Dribbling, in località Fuondi, e vedrà la partecipazione di sedici squadre pronte a sfidarsi per il titolo di campioni italiani.

Il torneo

Il Padbol, disciplina in rapida ascesa in Italia, si distingue per il mix spettacolare di tecnica e agonismo. Durante le due giornate del torneo, gli atleti daranno vita a incontri intensi, caratterizzati da gesti tecnici di alto livello e strategie vincenti. Il pubblico potrà assistere a sfide emozionanti, con giocatori pronti a dimostrare il proprio talento per conquistare il prestigioso titolo nazionale.

Il movimento è in continua crescita, grazie all’impegno di due figure chiave: Danilo Russo e Gigi Carpinelli, fautori dello sviluppo di questa disciplina nella regione. Ai microfoni di InfoCilenyo, hanno condiviso dettagli sull’evento e sulla passione che anima il Padbol: “È uno sport innovativo che sta conquistando sempre più appassionati. Questo campionato sarà un’occasione unica per dimostrare il livello raggiunto in Italia”.