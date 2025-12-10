Agropoli: tutto pronto al Liceo Musicale “Gatto” per il tradizionale Concerto di Natale

L'appuntamento è per mercoledì 17 dicembre alle ore 19:00 presso il cineteatro De Filippo

Cineteatro Edoardo De Filippo Agropoli

Il Liceo Musicale “Alfonso Gatto” di Agropoli, annuncia il tradizionale Concerto di Natale, in programma mercoledì 17 dicembre alle ore 19.00 presso il cineteatro E. De Filippo, con il titolo “Note di Pace”. Un appuntamento che, anno dopo anno, si conferma punto di riferimento culturale per la città e per il territorio.

La serata

Il concerto proporrà brani orchestrali e corali appartenenti al repertorio natalizio, classico e moderno, con l’obiettivo di valorizzare il talento degli studenti e la qualità dell’offerta formativa del Liceo Musicale. A sottolineare il carattere didattico dell’iniziativa, parteciperanno anche gli alunni delle scuole medie del territorio, coinvolti nel progetto ministeriale delle Orchestre Verticali Territoriali Junior, che promuove la continuità tra più ordini di scuola e la collaborazione tra giovani musicisti di età diverse.

Il coinvolgimento di tante realtà scolastiche

Il Liceo A. Gatto ha coordinato per il quinto anno consecutivo, le attività di un’orchestra formata da circa 120 alunni provenienti dal liceo musicale e dalle scuole medie con percorsi musicali di Agropoli, Capaccio Paestum, San Marco di Castellabate e Albanella. All’ orchestra verticale si aggiungerà anche il Coro Verticale formato da studenti e studentesse del liceo musicale e della scuola media Gino Rossi Vairo di Agropoli.

Il concerto: “Note di Pace”

“Note di Pace” nasce con l’intento di offrire alla comunità un momento di condivisione e riflessione: in un periodo storico complesso, segnato da conflitti interminabili, il concerto vuole ribadire il ruolo della musica come veicolo di dialogo, armonia e speranza.

L’evento è aperto alla cittadinanza. Il Liceo Musicale Alfonso Gatto invita tutti a partecipare a una serata che si preannuncia intensa e ricca di significati, capace di unire pubblico e studenti in un unico coro di pace e bellezza.

