Agropoli, stretta sul traffico in Via Carmine Rossi: divieto di sosta e fermata nei weekend estivi

Con l’avvicinarsi della stagione estiva e l’atteso incremento di turisti, il Comune di Agropoli corre ai ripari per gestire il traffico veicolare e migliorare la vivibilità di una delle arterie più delicate del centro storico. Una nuova ordinanza, la n. 106 del 8 giugno 2025, determinerà novità per Via Carmine Rossi, la strada che conduce al Castello Angioino Aragonese.

Le disposizioni

A partire dal 13 giugno 2025 e fino al 14 settembre 2025 , sarà istituito il divieto di sosta e fermata nel tratto di Via Carmine Rossi che va dall’intersezione con Via del Castello fino all’incrocio con Via Canova. La misura sarà in vigore ogni fine settimana, precisamente dalle ore 20:00 del venerdì fino alle ore 23:59 della successiva domenica.

L’obiettivo principale di questa ordinanza è duplice: da un lato, assicurare una migliore fluidità del traffico, in particolare per le navette bus che trasportano turisti e residenti verso il Castello e il centro storico. Dall’altro, si mira a riattivare il commercio locale facilitando l’accesso dei visitatori alle attività produttive.

Il precedente

La decisione arriva dopo un’esperienza positiva nel 2024, quando una misura simile, seppur con orari leggermente diversi (dalle 18:00 del venerdì alle 23:59 della domenica, dal 26/07/2024 all’08/09/2024), aveva già mostrato buoni risultati in termini di vivibilità dell’area.

Un aspetto importante dell’ordinanza riguarda i residenti di Via Carmine Rossi: come già stabilito in precedenti incontri con il Sindaco, i residenti che non dispongono di un garage avranno la possibilità di parcheggiare gratuitamente i propri veicoli nel parcheggio a pagamento sottostante il Castello Angioino Aragonese, nei giorni e negli orari in cui vige il divieto di sosta. Questa soluzione mira a contemperare le esigenze di tutte le parti coinvolte: residenti, turisti e operatori commerciali.

La firma sull’ordinanza è del Funzionario Responsabile dell’Area 8 Polizia Municipale, Maggiore Antonio Rinaldi.