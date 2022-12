Agropoli, nuovo varco elettronico in via Carmine Rossi

Nuovo varco elettronico ad Agropoli. È stato posizionato in via Carmine Rossi, a pochi metri da quello già esistente. Se il primo era posizionato prima dell’incrocio con via Tenente Gino Landolfi, il secondo è stato installati alcuni metri dopo l’intersezione.

Varco elettronico in via Carmine Rossi: le novità

Un modo per risolvere una criticità che si è presentata spesso. In alcuni orari della giornata, infatti, il primo varco risulta disattivato per permettere di accedere a via Landolfi e quindi a piazza Principe Sanseverino per partecipare alle funzioni religiose, ma resta comunque inaccessibile il tratto finale della strada, quello che si ricongiunge con piazza Vittorio Veneto.

Un problema che si presenta soprattutto con i turisti che senza conoscere la viabilità cittadina finiscono per arrivare nell’isola pedonale.

Il nuovo varco elettronico dovrebbe limitare il disagio anche se i problemi di circolazione in via Carmine Rossi sono ormai atavici.

Le criticità

I tanti visitatori che dal centro storico devono tornare in centro o raggiungere altre zone della città, a causa di una cartellonistica inadeguata spesso finiscono nella zona a traffico limitato anziché svoltare per via Duca San Felice.

Il cartello che indica la direzione “Salerno”, spesso mal posizionato poiché spostato dal vento, indica la direzione sbagliata ed anche il varco, installato su un palo della luce alla sinistra della carreggiata anziché sul senso di marcia talvolta non viene visto. Il nuovo pannello luminoso potrebbe servire, almeno parzialmente, a superare questi disagi.