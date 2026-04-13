Agropoli, stop alle cartelle esattoriali: il Comune prepara la “Rottamazione Quinquies”

Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, attraverso l’area Entrate Tributarie, ha richiesto formalmente alla società Gamma Tributi — affidataria della gestione, dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali — di sospendere le procedure esecutive degli atti presi in carico. La decisione arriva in un momento cruciale: il prossimo Consiglio Comunale, fissato per il 21 aprile, vedrà infatti l’approvazione del nuovo Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali.

Verso una normativa favorevole al contribuente

La volontà dell’Amministrazione comunale è quella di congelare l’esecuzione delle cartelle in attesa che la nuova normativa, potenzialmente più favorevole al debitore, entri ufficialmente in vigore. Questa strategia permetterà al Comune di Agropoli di raggiungere molteplici obiettivi finanziari e amministrativi: ottenere la riscossione di crediti ormai vetusti, abbattere i costi legati ai contenziosi e ridurre lo stock dei crediti di difficile esigibilità.

Le dichiarazioni del sindaco Roberto Mutalipassi

Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza sociale dell’operazione: