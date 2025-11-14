Agropoli: stalking, maltrattamenti ed estorsione, due uomini nei guai

Nei guai un 23enne e un 33enne, accusati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione

Nella giornata di ieri, ad Agropoli, personale della Stazione Carabinieri di Agropoli ha eseguito, per due distinti eventi, altrettante ordinanze applicative della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania.

Le operazioni

Nel primo caso, la misura è stata disposta nei confronti di un ventitreenne, indagato per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, che sarebbe stata più volte rimasta vittima di minacce e pedinamenti poiché l’uomo non accettava la fine della loro relazione.

Nel secondo caso, il provvedimento ha riguardato un trentatreenne, indagato per maltrattamenti ed estorsione ai danni della madre, che veniva sottoposta a vessazioni fisiche e psicologiche poste in essere in special modo quando la dorma si rifiutava di consegnargli somme di denaro.

Entrambi i procedimenti si trovano in fase di indagini e la fondatezza delle accuse dovrà essere valutata nelle ulteriori fasi del giudizio“.

