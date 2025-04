Agropoli: Stagione di Concerti al Liceo “Alfonso Gatto”

Il liceo musicale “Alfonso Gatto” di Agropoli si prepara ad accogliere la Stagione dei Concerti di Musica da Camera 2025. A partire da lunedì 14 aprile l’aula magna e la biblioteca della sede scolastica in via Pio X si trasformeranno in un palcoscenico dedicato al talento, all’armonia e all’ascolto condiviso. Ad esibirsi saranno gli studenti delle classi di fiati, archi, percussioni, canto, chitarra e pianoforte che guideranno il pubblico in un viaggio emozionante tra diversi stili, epoche e suggestioni musicali.

La rassegna

La Stagione dei Concerti di Musica da Camera premia non solo il lavoro di tutti gli allievi di strumento e musica d’insieme, ma anche quello di tutto il corpo docente dell’indirizzo musicale che – come sempre – non si risparmia in termini di dedizione e passione. L’occasione vorrà essere un momento di condivisione anche con gli allievi delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale di Agropoli, Albanella, Capaccio – Paestum, Roccadaspide e San Marco di Castellabate. Mercoledì 7 maggio, infatti, sarà la volta del Piano Day ospitato dall’auditorium dell’Istituto Comprensivo “Gino Rossi Vairo” di Agropoli. Gli istituti scolastici ad indirizzo musicale della città di Agropoli, d’altra parte, da anni onorano un saldo legame e una proficua collaborazione, imprescindibili per la creazione di un vero e proprio circolo virtuoso della musica.

Il programma

Con la rassegna organizzata dal liceo “Gatto” ancora una volta i giovani musicisti avranno l’opportunità di aprirsi al territorio e allo stesso tempo di servirlo nel miglior modo possibile: con il proprio talento. Tutti i concerti si terranno alle ore 18:00 nella sede distaccata di via Pio X (ad eccezione del Piano Day).

Di seguito, il dettaglio degli appuntamenti.