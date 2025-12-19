Agropoli, sosta gratuita al parcheggio Landolfi per tutto il periodo natalizio: l’iniziativa a sostegno del commercio

Arriva una boccata d’ossigeno per cittadini e visitatori in vista del rush finale per gli acquisti di Natale. La giunta municipale, guidata dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi, ha approvato in data odierna un provvedimento che sospende il pagamento della sosta presso l’area dell’ex campo sportivo “G. Landolfi”.

L’agevolazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 di domani, sabato 20 dicembre, e resterà in vigore fino alla mezzanotte del 6 gennaio 2026. Per oltre due settimane, dunque, sarà possibile parcheggiare liberamente in una delle aree di sosta più strategiche per l’accesso al centro cittadino, senza l’obbligo del ticket.

Un incentivo per lo shopping locale

La decisione dell’amministrazione comunale nasce con un obiettivo preciso: supportare le attività commerciali locali durante il periodo più importante dell’anno. Eliminando il costo del parcheggio, si intende favorire l’afflusso di persone in centro e permettere ai clienti di dedicarsi agli acquisti con maggiore serenità.

A spiegare le ragioni dell’iniziativa è lo stesso primo cittadino, Roberto Antonio Mutalipassi, che sottolinea la volontà di tendere una mano agli esercenti in un periodo economico complesso.

“Si tratta di un provvedimento preso al fine di agevolare e invogliare a fare acquisti in città, con tranquillità e senza fretta”, ha dichiarato il sindaco. “Siamo ben consapevoli delle difficoltà del commercio, che ovviamente non riguardano solo le nostre aree, ma con tale azione vogliamo far capire che, per quanto possibile, vogliamo fare la nostra parte”.

Mutalipassi ha infine ribadito l’importanza del tessuto commerciale per la comunità: “Questo nel tentativo di fare squadra con i nostri esercenti che con i loro negozi sono l’anima della Città”.

Nei giorni scorsi era stato il consigliere Raffaele Pesce a chiedere la sosta gratuita sul parcheggio Landolfi.