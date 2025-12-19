Agropoli, sosta gratuita al parcheggio Landolfi per tutto il periodo natalizio: l’iniziativa a sostegno del commercio

Agropoli: sospeso il pagamento presso l'ex campo sportivo Landolfi dal 20 dicembre al 6 gennaio. Il sindaco Mutalipassi: "Un aiuto concreto per lo shopping in città".

A cura di Ernesto Rocco
Agropoli, parcheggio landolfi

Arriva una boccata d’ossigeno per cittadini e visitatori in vista del rush finale per gli acquisti di Natale. La giunta municipale, guidata dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi, ha approvato in data odierna un provvedimento che sospende il pagamento della sosta presso l’area dell’ex campo sportivo “G. Landolfi”.

Date e orari della sosta gratuita

L’agevolazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 di domani, sabato 20 dicembre, e resterà in vigore fino alla mezzanotte del 6 gennaio 2026. Per oltre due settimane, dunque, sarà possibile parcheggiare liberamente in una delle aree di sosta più strategiche per l’accesso al centro cittadino, senza l’obbligo del ticket.

Un incentivo per lo shopping locale

La decisione dell’amministrazione comunale nasce con un obiettivo preciso: supportare le attività commerciali locali durante il periodo più importante dell’anno. Eliminando il costo del parcheggio, si intende favorire l’afflusso di persone in centro e permettere ai clienti di dedicarsi agli acquisti con maggiore serenità.

Leggi anche:

Agropoli, svolta ufficiale: il sindaco Roberto Mutalipassi candidato al consiglio provinciale

Il commento del sindaco

A spiegare le ragioni dell’iniziativa è lo stesso primo cittadino, Roberto Antonio Mutalipassi, che sottolinea la volontà di tendere una mano agli esercenti in un periodo economico complesso.

“Si tratta di un provvedimento preso al fine di agevolare e invogliare a fare acquisti in città, con tranquillità e senza fretta”, ha dichiarato il sindaco. “Siamo ben consapevoli delle difficoltà del commercio, che ovviamente non riguardano solo le nostre aree, ma con tale azione vogliamo far capire che, per quanto possibile, vogliamo fare la nostra parte”.

Mutalipassi ha infine ribadito l’importanza del tessuto commerciale per la comunità: “Questo nel tentativo di fare squadra con i nostri esercenti che con i loro negozi sono l’anima della Città”.

Nei giorni scorsi era stato il consigliere Raffaele Pesce a chiedere la sosta gratuita sul parcheggio Landolfi.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Andrea Bellandi

Natale 2025, il messaggio dell’Arcivescovo Bellandi: speranza e pace per superare i deserti esistenziali

L'Arcivescovo Bellandi presenta il messaggio per il Natale 2025: un appello alla…

Cani e padroni

Caggiano in campo contro il randagismo: al via campagna di sterilizzazione gratuita

Il Comune di Caggiano lancia un piano di sterilizzazione gratuita per 50…

Vallo della Lucania: regali e sorrisi per i piccoli pazienti del “San Luca”

Questa mattina i ragazzi di "Melissa Animazione" si sono recati in corsia…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.