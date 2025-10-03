Agropoli si prepara a riabbracciare Benedetta Scuderi dopo la missione sulla Flotilla

È arrivata a Roma in tarda mattinata Benedetta Scuderi, l’europarlamentare agropolese fermata dall’esercito israeliano a bordo della Flotilla.

Il rientro

Questa mattina all’alba è giunto l’annuncio della Farnesina riguardo alla sua liberazione e al trasferimento a Roma, con partenza da Tel Aviv alle 10 e arrivo nella Capitale intorno alle 12.35. Con lei il senatore Marco Croatti, il deputato Arturo Scotto e l’altra eurodeputata Annalisa Corrado. A tutti è stata riconosciuta l’immunità in quanto parlamentari.

Le dichiarazioni

Grande gioia ad Agropoli, dove in molti attendono il rientro di Benedetta, a partire dai genitori Antonello e Aurora. «Questa è stata la prima notte in cui ho dormito. Ero più tranquilla sapendo che era in carcere che quando era sulla barca, con il rischio di un attacco di droni», ha detto la mamma di Benedetta Scuderi, Aurora Foligno, che ha ricordato la forza, la determinazione e la combattività della giovane europarlamentare.

Le manifestazioni

Intanto, in oltre cento piazze italiane si sono svolte manifestazioni pro Palestina. Non sono mancati episodi di violenza e disagi in varie città italiane, anche a causa dello sciopero generale proclamato dai sindacati. Anche nel Cilento si sono tenute numerose manifestazioni. Ad Agropoli, tanti messaggi di solidarietà sono stati rivolti proprio a Benedetta, che la comunità è pronta a riabbracciare quanto prima.