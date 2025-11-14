Agropoli: si arricchisce il patrimonio librario della Biblioteca grazie ad una donazione

Il Professore ha voluto donare alla comunità di Agropoli la propria biblioteca personale, frutto di una vita di studi, letture e passione per la conoscenza

A cura di Antonio Pagano
Libri

Si arricchisce il patrimonio librario della Biblioteca Comunale “Costabile Cilento” di Agropoli grazie alla donazione effettuata dal Prof. Italo Balestrieri. L’Ente acquisirà i volumi donati, garantendone la registrazione, la catalogazione e la corretta conservazione all’interno della Biblioteca.

Il gesto

Il Prof. Italo Balestrieri, residente a Giungano, uomo di grande cultura e sensibilità civica, ha comunicato la propria volontà al Comune di donare ai cittadini agropolesi la propria biblioteca personale, che comprende un consistente patrimonio librario, frutto di una vita di studi, letture e passione per la conoscenza.

In questo modo, il Professore “affida alla città un bene prezioso di cultura e memoria, un dono che trascende il valore materiale dei volumi per diventare testimonianza di fiducia nella comunità e di amore per il sapere”.  

Il commento del Comune

“L’atto di donazione spontanea, scritto di proprio pugno, rappresenta un gesto raro e nobile, che unisce valore umano, senso civico e amore per la cultura, e che merita il riconoscimento ufficiale della Città di Agropoli”, fanno sapere da palazzo di città.

Nel periodo natalizio 2025, sarà organizzato inoltre un momento pubblico di ringraziamento e riconoscimento ufficiale al Prof. Balestrieri, quale segno della gratitudine dell’Amministrazione e dell’intera comunità, coinvolgendo cittadini, istituzioni scolastiche e rappresentanti del mondo culturale.

