Agropoli si arrende di misura: a Ischia decide un solo punto

Si interrompe sul più bello la corsa della Polisportiva Agropoli, che torna dalla trasferta isolana contro il Forio Basket Ischia con il rammarico di una sconfitta per 88-87. Una partita vibrante, giocata sul filo dell’equilibrio, che ha visto i padroni di casa confermare il proprio fattore campo e gli ospiti mancare l’aggancio alla vittoria per un soffio.

Il racconto della gara e i protagonisti

Il match è stato un botta e risposta continuo tra due attacchi ispirati. Per l’Agropoli, la prestazione monumentale di Lepre, autore di 31 punti, non è bastata a compensare la verve realizzativa del duo ischitano composto da Castellitto (28 punti) e Cambria (23).

La squadra di coach Di Concilio ha mostrato una buona fluidità offensiva, trovando risposte importanti anche da Di Mauro (18) e Garcia (13), ma ha pagato dazio in fase difensiva, concedendo qualcosa di troppo nei momenti chiave della sfida. Ischia, dal canto suo, ha sfruttato l’energia del pubblico amico per portare il proprio record casalingo a quattro vittorie complessive, risalendo parzialmente una classifica che li vede ancora all’11° posto.

Situazione in classifica

Dopo questo turno, e in attesa dei match di domani, la Polisportiva Agropoli rischia di perdere la 6ª posizione. Per il Forio si tratta invece di una boccata d’ossigeno fondamentale per staccarsi dalle zone più calde del tabellone.

Tabellini dell’incontro

FORIO BASKET ISCHIA: Castellitto A. 28, Cambria G. 23, Barbieri L. (K) 16, Balducci S. 12, Gigante E. 7, Patalano O. 2, D’Ambra C. 0, Iacono A. 0, Trani G. 0, Pesce C. ne. All.re: Russelli.

POL. AGROPOLI: Lepre G. 31, Di Mauro M. 18, Garcia F. 13, Marino R. 8, Tempone M. 7, Veljkovic M. 7, Palma E. 3, Trotti G. 0, Passaro P. ne, Saturno M. ne. All.re: Di Concilio.