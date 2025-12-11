Agropoli, segnalazioni di figure sospette e auto in prossimità del centro: cresce l’allerta furti

Nelle ultime ore cresce la preoccupazione per il rischio furti ad Agropoli. Alcune immagini sospette stanno circolando rapidamente attraverso i canali social. Le foto ritraggono tre persone, apparentemente donne, di carnagione scura, che si aggirano per le strade cittadine con il capo coperto da un velo o da un cappuccio.

Gli avvistamenti si sono concentrati in diverse aree a ridosso del centro cittadino, come Via Amendola, via Flavio Gioia e via Selva. A destare particolari sospetti non è solo l’abbigliamento, ma la natura dei luoghi in cui queste figure sono state notate: si tratta infatti di zone non di passaggio, spesso caratterizzate da strade chiuse e senza uscita.

Questa circostanza ha sollevato un interrogativo tra gli abitanti: “Perché erano lì?”. Il timore diffuso è che possa trattarsi di sopralluoghi effettuati da ladri pronti a entrare in azione in aree centrali ma più isolate.

Segnalazioni di auto e l’ipotesi della banda organizzata

La preoccupazione è alimentata dai numerosi furti registrati recentemente nel territorio. Oltre alle tre figure appiedate, nei giorni scorsi sono giunte segnalazioni riguardanti auto sospette avvistate in diverse zone di Agropoli, dalle località Moio a Mandrolla. I residenti hanno notato strani appostamenti effettuati da persone non del luogo.

I numeri di targa dei veicoli sospetti sarebbero già stati forniti alle forze dell’ordine per le opportune verifiche. Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude che l’escalation di furti possa essere il risultato di un’attività criminosa congiunta. Possibile la collaborazione tra uno o più basisti locali, conoscitori del territorio, e una banda straniera che agisce una volta ricevute le informazioni necessarie.

Il livello di allarme in città resta alto, aggravato dalla sfrontatezza dimostrata dai malviventi in recenti episodi, durante i quali i ladri sono stati capaci di agire anche con i proprietari in casa.