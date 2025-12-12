Agropoli: sabato 13 dicembre si terrà l’evento natalizio alla Parrocchia Sant’Antonio di Moio

La Parrocchia Sant’Antonio di località Moio ad Agropoli si prepara a vivere un momento di intensa spiritualità e gioiosa condivisione con l’appuntamento “Sotto l’albero di Natale: Radici di fede, frutti di speranza”, in programma sabato 13 dicembre alle ore 15:00 presso la Chiesa parrocchiale di Contrada Moio ad Agropoli.

L’evento

L’evento, che unisce tradizione religiosa e spirito natalizio, prenderà il via con l’arrivo della Luce di Betlemme, simbolo universale di pace, seguito da una preghiera condivisa con i bambini.

Un momento semplice ma profondo, che ricorda il vero senso del Natale e la forza della comunità unita nella fede. A seguire, verrà inaugurato il presepe parrocchiale, realizzato con cura e dedizione dai volontari della comunità. Intorno a questo simbolo senza tempo si svilupperà un pomeriggio ricco di attività pensate per le famiglie e soprattutto per i più piccoli.

Il programma

Il programma prevede:

• Laboratori creativi, dove i bambini potranno dare spazio alla fantasia realizzando piccoli oggetti natalizi.

• La presenza dei magici pony di Giampiero Lancellotti, che regaleranno ai più piccoli un’esperienza emozionante e indimenticabile.

• La tradizionale letterina di Babbo Natale, un momento di tenerezza e attesa che coinvolge i bambini nel cuore della magia natalizia.

• L’attesissimo incontro con Babbo Natale, pronto ad accogliere desideri e sorrisi.

• La decorazione di un albero di 4 metri, un gesto collettivo che diventa simbolo di un Natale vissuto insieme, unendo generazioni e storie.

L’iniziativa

L’iniziativa è un invito aperto a tutti: un’occasione per ritrovarsi, per condividere la fede e riscoprire la bellezza del Natale attraverso gesti semplici ma significativi.

La comunità parrocchiale di Sant’Antonio vi aspetta per vivere un pomeriggio di luce, speranza e fraternità sotto un grande albero che rappresenta le radici della nostra tradizione e i frutti di una fede che continua a crescere e rinnovarsi.