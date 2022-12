Un presepe in cartapesta racconta in sei scene la nascita di Gesù

Un presepe interamente in cartapesta nella Chiesa di Santo Stefano, a Sala Consilina. Lunedì 19 dicembre si accenderanno ufficialmente le luci. L’inaugurazione è prevista per le ore 19.30. Sarà l’occasione per vedere dal vivo l’opera ideata da Antonio Romano, presidente dell’Associazione Arte e Mestieri e Diego Gatta e per l’occasione assistere ad un piccolo spettacolo realizzato con i bambini della parrocchia e dal coro parrocchiale.

Il presepe in cartapesta di Sala Consilina

A collaborare alle opere un gruppo di parrocchiani che con amore e passione ha realizzato questo progetto. Il presepe in cartapesta nella Chiesa di Santo Stefano ripercorre sei scene: dalla nascita di Gesù all’adorazione dei maggi. Le sagome hanno quasi grandezza naturale.

Le iniziative

Il parroco Don Domenico Santangelo, ha curato l’organizzazione dell’evento, dando l’opportunità anche di riprendere nella parrocchia la realizzazione di un piccolo spettacolo con i bambini del catechismo, che canteranno e balleranno in occasione dell’inaugurazione.

In occasione dell’inaugurazione del presepe in cartapesta verrà consegnato al vincitore anche il presepe realizzato da Antonio Romano, sorteggiato giorno 10 dicembre 2022, con lo scopo di raccogliere fondi per la parrocchia.

Dopo l’inaugurazione il presepe in cartapesta potrà essere visitato ogni giorno negli orari di apertura della chiesa. Gli organizzatori invitano soprattutto i più giovani a vederlo; sarà l’occasione anche per visitare il centro storico di Sala Consilina.