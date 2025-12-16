Agropoli, riapre la sezione archeologica al Palazzo Civico delle Arti: inaugurazione giovedì

Giovedì 18 dicembre 2025 è in programma la riapertura della Sezione Archeologica del Palazzo Civico delle Arti di Agropoli, frutto della volontà dell’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, e realizzato grazie alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino con il prezioso supporto del Comitato Tecnico-Scientifico per la creazione di uno spazio in cui custodire e condividere la storia più antica della città.

Gli interventi istituzionali

Gli interventi istituzionali si terranno nella Sala Conferenze al primo piano alle ore 10.30 e, a seguire, avrà luogo il taglio del nastro al piano terra.

La sezione archeologica

La Sezione Archeologica si riapre al pubblico con una rinnovata vitalità, inserendosi nel più ampio progetto del Palazzo Civico delle Arti, che diventa così un luogo vivo di dialogo tra le diverse forme del sapere e della creatività, un presidio di cultura e identità per la città di Agropoli.