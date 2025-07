Agropoli: riapre al pubblico il Castello Angioino – Aragonese

Ha riaperto i battenti il castello angioino-aragonese di Agropoli. L’antico maniero è rimasto chiuso per oltre due anni a causa di interventi di recupero del palazzo Sanfelice. Opere bloccate per una serie di criticità ma che, come ha confermato l’assessore al turismo Roberto Apicella, presto riprenderanno per restituire alla città il suo simbolo interamente fruibile. Nel frattempo l’amministrazione comunale sorride per una prima parziale riapertura: messo in sicurezza il cantiere, i turisti potranno visitare la struttura.

Primi turisti in visita al castello

Un primo banco di prova è stato l’arrivo di oltre 130 crocieristi lo scorso lunedì. Per loro visita al borgo antico e passaggio obbligatoria al castello. Apicella ha sottolineato l’importanza del recupero del maniero che verrà ora affidato ad un’associazione che ne garantirà la gestione. Fino a quel momento l’ingresso sarà quotidiano e gratuito.