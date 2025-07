Agropoli, primi nomi per il “dopo” Cianciola

Solidarietà all’ormai ex assessore Emilio Cianciola, vittima di una “Azione pellegrina, intempestiva, inopportuna e politicamente volgare, senza stile e senza garbo”. Così Emilio Malandrino, segretario di Forza Italia ad Agropoli, commenta la scelta del sindaco Roberto Mutalipassi che ieri ha estromesso Cianciola dalla giunta.

“La compagine amministrativa con cui, erroneamente a mio avviso, ha condiviso questo percorso, non meritava e non merita persone così. Come cittadino di Agropoli, come politico, come uomo, come rappresentante di partito Coordinatore Cittadino di Forza Italia, mi auguro che risorse come lui, persone di elevate qualità umane, politiche e personali, possano ancora dare un grande contributo alla nostra comunità”, prosegue Malandrino che già lancia un endorsement in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Il sostituto di Emidio Cianciola

Intanto è scattato il toto-nomi sul successore di Cianciola. Inizialmente si era fatta largo l’ipotesi di Maurizio Abagnala, subito esclusa. Probabile che a completare la giunta sia un esponente del Partito Democratico. In questo caso il favoritissimo sarebbe Pierino Marciano, primo eletto alle scorse elezioni amministrative ma fuori dalla giunta per far posto a Giuseppe Di Filippo. Ora, invece, potrebbe rientrare nell’esecutivo; l’eventuale alternativa sarebbe il consigliere comunale a Giuseppe Cammarota.