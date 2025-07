Agropoli: prima parziale riapertura del centro

Riaperto interamente al traffico viale Europa ad Agropoli. Nella giornata di ieri, in occasione della festa della Madonna di Costantinopoli, sono state rimosse le barriere del cantiere per il restyling del centro cittadino. Sarà quindi possibile transitare sia in direzione di via Petrarca che di via Pio X.

La novità

Una importante novità che riduce i disagi vissuti negli ultimi mesi per l’esecuzione delle opere, le quali hanno conferito un volto nuovo all’area compresa tra piazza della Repubblica e piazza Vittorio Veneto. Tuttavia, non sono mancate le polemiche, in particolare sulla tempistica dei lavori, avviati a primavera inoltrata e responsabili di disagi inevitabili alla circolazione, nonché all’accesso all’isola pedonale.

Le opere

Le opere hanno portato alla realizzazione di una nuova pavimentazione e a un rinnovato arredo urbano. Nei prossimi giorni verranno completati gli ultimi interventi e si procederà all’inaugurazione. Intanto, con la completa riapertura al traffico, vengono meno i disagi che avevano danneggiato anche le attività commerciali del centro cittadino.