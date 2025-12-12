Agropoli: presentato il bilancio del 1° anno dell’ambulatorio solidale “S. Giuseppe Moscati”

Medici, infermieri e professionisti hanno messo gratuitamente a disposizione competenze e tempo, dimostrando quanto la solidarietà possa tradursi in azioni concrete e continuative

A cura di Raffaella Giaccio

Si è svolto presso l’Aula ConsiliareA. Di Filippo” del Comune di Agropoli, l’incontro dedicato alla presentazione del bilancio del primo anno di attività dell’Ambulatorio Solidale “San Giuseppe Moscati”.

L’iniziativa

L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia Santa Maria delle Grazie, dal Comune di Agropoli e dal Piano di Zona S8, ha rappresentato un momento di riflessione e condivisione sul ruolo sociale che il servizio ha assunto nel territorio.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i risultati ottenuti durante i primi dodici mesi di attività dell’ambulatorio, nato con lo scopo di offrire assistenza sanitaria gratuita alle persone più fragili, a chi vive difficoltà economiche e a quanti non dispongono di un’adeguata tutela sociosanitaria.

Il bilancio

Il bilancio ha messo in evidenza come il servizio abbia garantito visite mediche di base, consulenze specialistiche, orientamento ai servizi e un importante supporto umano, diventando un punto di riferimento per numerosi cittadini.

Durante la presentazione è stato sottolineato come il successo dell’ambulatorio sia frutto di una forte collaborazione tra enti pubblici, volontari e comunità parrocchiale.

Medici, infermieri e professionisti hanno messo gratuitamente a disposizione competenze e tempo, dimostrando quanto la solidarietà possa tradursi in azioni concrete e continuative.

Il progetto

La presentazione del bilancio ha confermato l’importanza dell’Ambulatorio “S. Giuseppe Moscati” come presidio di prossimità, capace di rispondere ai bisogni reali delle persone grazie a una rete coordinata e solidale. Inoltre, questa giornata ha rappresentato non solo un momento di rendicontazione, ma anche un invito a continuare a sostenere un progetto che unisce competenza, umanità e spirito di servizio.

