Vallo della Lucania: visite gratuite per la “Giornata della Salute”

Nell’ambito dei Solenni festeggiamenti in onore di San Pantaleone, medico e martire, patrono della città di Vallo della Lucania e dell’intera Diocesi, è previsto anche quest’anno un importante appuntamento con la prevenzione.

L’iniziativa

Il prossimo 25 luglio, si terrà l’ VIII ° edizione della “Giornata della Salute”, promossa dall’associazione “Avrò cura di te” e dal Comitato Festa San Pantaleone; iniziativa che riscuote ogni anno grande successo grazie alla professionalità e alla dedizione che gli specialisti mettono a disposizione dei pazienti.

L’associazione ha comunicato l’elenco completo dei medici specialisti che saranno a disposizione per le visite gratuite: Dr.ssa Stefania Aletta, logopedia per disturbi del linguaggio, degli apprendimenti e della voce, Dr. Antonio Aloia, cardiologia, Dr.Bartolo Fusco, chirurgia generale, Dr. Giuseppe Basile, pneumologia, Dr. Giovanni D’Arena, ematologia, Dr. Vincenzo Passaro, fisiatra, Dr.ssa Angelica Rodio, otorinolaringoiatria, Dr. Giovanni Rodio, otorinolaringoiatria, Dr. Nello Senese, odontoiatria, Dr. Aniello Sottolano, immunologia e reumatologia, Dr. Luciano Trivelli, ecografia internistica.

Le strutture interessate

Specialisti di diverse aree mediche saranno a disposizione di chi lo desidera per visite gratuite venerdì 25 luglio, dalle ore 15.00, presso le seguenti strutture di Vallo della Lucania: Laboratorio Analisi D’ARENA, via G. Garibaldi, 25; Studio Odontoiatrico SENESE, via M. De Laurentis, 3; Studio Medico PASSARO, Via B. Oricchio, 4.

Gli interessati potranno prenotarsi contattando il n. 338 1394319, a partire dal 21 luglio, dalle 15:30 alle 17:30