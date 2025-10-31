Agropoli, ponte dei Santi: tra lavoro, relax e gite fuori. Parola ai cittadini

Con l’avvicinarsi del lungo fine settimana legato alla festività di Ognissanti e alla Commemorazione dei Defunti, l’atmosfera ad Agropoli si tinge di attesa.

Saranno giorni di riposo, ma anche di tradizione e ricordo. Per comprendere come i cittadini della Perla del Cilento si preparano a trascorrere il “Ponte dei Santi”, la redazione di InfoCilento è scesa in strada, raccogliendo voci, progetti e sensazioni.

Tradizione e ricordo

Per molti agropolesi, il Ponte dei Santi è innanzitutto un momento dedicato alla memoria. La visita ai cimiteri e il ricongiungimento con i parenti che vivono fuori città per onorare i defunti restano la priorità per molte famiglie, testimoniando un legame saldo con la tradizione.

La fuga e il relax

Nonostante l’importanza del ricordo, c’è chi approfitterà dei giorni liberi per una breve evasione. Se le grandi mete turistiche o le capitali europee restano appannaggio di una minoranza, sono in molti a prediligere piccole gite fuori porta

Il Ponte dei Santi ad Agropoli si configura come un mix equilibrato tra il sacro dovere del ricordo e il meritato riposo, con la maggior parte dei cittadini che dimostra di saper bilanciare tradizioni e desiderio di relax, privilegiando l’intimità familiare e, per chi può, la riscoperta del proprio splendido territorio.