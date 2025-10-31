Agropoli, ponte dei Santi: tra lavoro, relax e gite fuori. Parola ai cittadini

Tra l'omaggio ai defunti e brevi fughe nel Cilento interno, il sondaggio rivela le scelte dei cittadini per il fine settimana

A cura di Angela Bonora

Con l’avvicinarsi del lungo fine settimana legato alla festività di Ognissanti e alla Commemorazione dei Defunti, l’atmosfera ad Agropoli si tinge di attesa.

Saranno giorni di riposo, ma anche di tradizione e ricordo. Per comprendere come i cittadini della Perla del Cilento si preparano a trascorrere il “Ponte dei Santi”, la redazione di InfoCilento è scesa in strada, raccogliendo voci, progetti e sensazioni.

Noi di InfoCilento siamo abbiamo raccolto le opinioni dei cittadini.

Tradizione e ricordo

Per molti agropolesi, il Ponte dei Santi è innanzitutto un momento dedicato alla memoria. La visita ai cimiteri e il ricongiungimento con i parenti che vivono fuori città per onorare i defunti restano la priorità per molte famiglie, testimoniando un legame saldo con la tradizione.

Leggi anche:

Ad Agropoli la festa di Halloween divide i cittadini: pareri favorevoli e contrari

La fuga e il relax

Nonostante l’importanza del ricordo, c’è chi approfitterà dei giorni liberi per una breve evasione. Se le grandi mete turistiche o le capitali europee restano appannaggio di una minoranza, sono in molti a prediligere piccole gite fuori porta

Il Ponte dei Santi ad Agropoli si configura come un mix equilibrato tra il sacro dovere del ricordo e il meritato riposo, con la maggior parte dei cittadini che dimostra di saper bilanciare tradizioni e desiderio di relax, privilegiando l’intimità familiare e, per chi può, la riscoperta del proprio splendido territorio.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Agropoli, ladri in azione in pieno giorno

È successo nel pomeriggio. Ad agire due uomini

Eccellenza di nuovo in campo: Santa Maria a caccia di conferme. Ebolitana-Battipagliese duello a distanza

Tour de force per il campionato d’Eccellenza

Vallo della Lucania, Bruno: “prosegue il piano di rinnovamento urbano”

Prosegue senza sosta l’impegno dell’amministrazione guidata dal sindaco Sansone per trasformare il…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79