Agropoli: poche presenze allo stadio, duro sfogo del presidente Volpe

"Vogliamo vedere 20 persone al campo, 5 ragazzini, uno striscione, e siamo più i genitori che i dirigenti, non possiamo andare da nessuna parte, dobbiamo andare a fare la terza categoria"

Poche presenze sugli spalti dello Stadio “Guariglia” alla partite casalinghe dell’ US Agropoli. Il Presidente Nicola Volpe, al termine del match vinto ieri contro la Virtus Montoro, in conferenza stampa ha voluto mandare un messaggio ai tifosi agropolesi.

Le parole di Volpe

“È il secondo anno che non si capisce niente, forse non hanno capito la fortuna gli agropolesi, noi agropolesi, dobbiamo andare a fare la terza categoria, per come ci comportiamo la domenica sui campi, dobbiamo andare a fare la terza categoria”, ha detto il Presidente Volpe.

“Questi signori, Infante, Cerruti, Agostino, Paolo, tutti quelli che stanno dietro l’Agropoli, hanno fatto dei sacrifici enormi, questi si sono sobbarcati un mare di debiti, avete capito facciamo la Promozione ma sono squadre che spendono i soldi, Campagna, San Gregorio, tutti; la presenza al campo è fondamentale.

Poi quando Carmelo Infante dice signori miei, o Cerruti dice la popolazione non risponde, andiamo a fare la terza categoria, ci mettiamo tutti e tre con le due prime categorie e ci divertiamo, questo dobbiamo fare, questo ci tocca. Adesso senti chi dice “ma la squadra non gioca bene”, “ma quello non gioca bene”, questo è un campionato di Promozione, abbiamo fatto 10 vittorie, in Coppa stiamo andando avanti, che cosa vogliamo fare.

Vogliamo vedere 20 persone al campo, 5 ragazzini, uno striscione, e siamo più i genitori che i dirigenti, non possiamo andare da nessuna parte. Non rispondiamo mai, noi come agropolesi ci dobbiamo vergognare per quello che stiamo facendo”.

