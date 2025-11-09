Agropoli show: battuta al Guariglia la Virtus Montoro

L’Agropoli continua a vincere battendo in casa la Virtus Montoro al termine di un match in cui i padroni di casa mostrano buoni spunti e un gioco in crescita.

La gara

Nei primi cinque minuti i delfini mettono già pressione alla formazione avellinese, prima con Rabbeni, fermato da Salsano, poi con D’Avella impreciso da buona posizione.

I bianco-azzurri sfruttano soprattutto le fasce per mettere in difficoltà gli avversari che nella prima parte di gara si mostrano però attenti a non farsi sorprendere.

Al 15’, però, è proprio il Montoro ad andare vicinissimo al gol: su un lancio dalle retrovie, Itri colpisce di testa all’indietro ma la traversa lo salva.

L’Agropoli non demorde, continua a macinare gioco, e al 18’ passa in vantaggio con D’Avella che lanciato a rete supera in dribbling Salsano e a porta sguarnita appoggia in rete per l’1 a 0. Al 24’ altra buona occasione sull’asse Caruso – Rabbeni, con quest’ultimo che non riesce a trovare il raddoppio. La seconda rete arriva al 33’ e a segnarla è ancora D’Avella che ben imbeccato da Tedesco sul filo del fuorigioco batte per la seconda volta Salsano.

Al 37’, però, la Virtus Montoro si rifà sotto con Bosfa che accorcia le distanze sorprendendo Lesta dopo aver ricevuto un pallone dalle retrovie. Pochi istanti dopo mister Turco perde l’autore dei due gol per infortunio, D’Avella, e al suo posto manda in campo Capozzoli.

Nella parte restante di tempo i ritmi calano; si andrà negli spogliatoi sul 2 a 1.

Il secondo tempo

Nella ripresa Agropoli subito arrembante. Dopo un rigore reclamato da Rabbeni, al 6’ ci prova Capozzoli dalla distanza conquistando l’ennesimo corner. Sugli sviluppi falliscono clamorosamente prima Itri e poi Rabbeni. Un minuto dopo è Tedesco a tentare la conclusione; il numero dieci di riprova al 10’ su cross di Di Flora ma la sfera viene deviata in calcio d’angolo. Sugli sviluppi una rabona di Tedesco viene fermata di mano da un difensore del Montoro e per l’arbitro non ci sono dubbi: è rigore che lo stesso Tedesco trasforma.

Sul 3 a 1 la partita cala di ritmo e i portieri restano per gran parte del tempo inoperosi. Dopo un periodo di stallo al 42’ il Montoro riaccende la gara grazie a Montanino che fa partire un tiro angolato che supera Lesta. Nonostante un timido forcing degli ospiti, però, il risultato non cambierà più: 3 a 2

Le altre gare

Negli altri match di giornata il Campagna annichilisce la Calpazio con un netto 5 a 0 che permette alla squadra di Pietropinto di continuare a guidare la classifica. 3 a 3 per il Pompei, in casa con l’Atletico San Gregorio, prossimo avversario dell’Agropoli. Negli anticipi del sabato poker del Pontecagnano al Faiano mentre a Palomonte tennistico 6 a 2 dell’Atletico Pagani. Pari 2 a 2 tra Rocchese e Sporting Pontecagnano e 1 a 1 tra Victoria Marra e Centro Storico e tra Poseidon e Gragnano.