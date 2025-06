Agropoli, più sicurezza sul territorio: la Polizia Municipale si dota di un’auto “civetta”

La Polizia Municipale di Agropoli, diretta dal comandante Magg. Antonio Rinaldi, si è dotata di un’autovettura “civetta” per espletare mirati servizi dissimulati utilizzando agenti in “borghese” per prevenire e reprimere tutti quei fenomeni illeciti che minano la sicurezza urbana. Il sevizio verrà svolto anche in coordinamento con i Carabinieri. Il comandante ha chiesto ed ottenuto dall’Agenzia del Demanio il veicolo che era oggetto di confisca. Il servizio mira in particolar modo alla prevenzione dei fenomeni di microcriminalità che turbano la quiete sociale e danneggiano l’immagine turistica del comune.

Più sicurezza sul territorio

«Dopo l’ampliamento del parco auto e moto nel 2023, la dotazione di dash e body cam agli agenti, quindi l’ufficio mobile, il rafforzamento del corpo e l’acquisto di tutti gli strumenti di autotutela per gli agenti, il Comando di Polizia Municipale si è dotato anche di un’auto “civetta”. La vettura verrà utilizzata in particolari situazioni con agenti in abiti civili per attività di controllo. La sicurezza è prioritaria per noi e tutte le azioni possibili verranno messe in campo per poter arginare le criticità presenti sul nostro territorio» dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi