Agropoli, piano parcheggi 2026: ecco tariffe, zone blu e tutte le esenzioni per i residenti

La Giunta Comunale di Agropoli, presieduta dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi, ha approvato la deliberazione n. 083 del 20 febbraio 2026, definendo l’assetto delle aree di sosta a pagamento e il relativo piano tariffario per l’anno in corso. Il provvedimento, che mira a disciplinare il traffico urbano e ottimizzare la gestione dei flussi veicolari, conferma il ruolo centrale dell’Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi nella gestione operativa del servizio.

L’ente stima di incassare circa 1.000.000,00 euro dai proventi dei parcheggi, somme che saranno iscritte nel bilancio di previsione 2026.

Fasce tariffarie e articolazione delle zone

Il nuovo piano prevede una suddivisione capillare del territorio in sette fasce tariffarie (dalla A alla G), studiate per rispondere alle diverse esigenze di rotazione e stazionamento.

Fascia A (Area di parcheggio di piazza Merola, via Colombo via Piave, viale Europa, via Pecora, via Chili, via Pio X): prevede una tariffa standard di 1,00 €/h o frazione.

(Area di parcheggio di piazza Merola, via Colombo via Piave, viale Europa, via Pecora, via Chili, via Pio X): prevede una tariffa standard di o frazione. Fascia B (Area di parcheggio Landolfi): dedicata a zone ad alta rotazione con 2,00 € per la prima ora e 1,00 € per le successive.

(Area di parcheggio Landolfi): dedicata a zone ad alta rotazione con e 1,00 € per le successive. Fascia G: la più onerosa, applicata nell’area identificata dal n. 7 (attiva tutto l’anno 24 ore su 24), con 2,50 € per la prima ora e un massimale giornaliero di 10,00 €.

Particolare attenzione è stata rivolta ad alcune aree specifiche, come Via De Gasperi, dove la sosta a pagamento (Fascia A) sarà attiva tutto l’anno dalle 08:00 alle 20:00. In altre zone, come il parcheggio n. 16, è prevista una formula di cortesia che garantisce la sosta gratuita entro i primi 45 o 60 minuti in determinati orari.

Agevolazioni e abbonamenti per residenti e lavoratori

Il Comune ha strutturato un sistema di abbonamenti per tutelare i cittadini e i lavoratori pendolari. Per i residenti, il costo annuale è fissato a 120,00 €, con riduzioni significative per i nuclei familiari (opzione Family a 80,00 €) e per i cittadini over 65, che potranno usufruire della sosta annuale a 60,00 €. I non residenti, invece, possono optare per diverse soluzioni che variano dai 10,00 € per il pass giornaliero ai 180,00 € per quello annuale.

Per quanto riguarda l’area portuale, sono previste tariffe agevolate per i dipendenti delle attività locali e per i titolari di posti barca, con abbonamenti che partono da 50,00 € annui. Le strutture ricettive potranno inoltre acquistare abbonamenti mensili a 20,00 € (con un acquisto minimo di due unità) o optare per l’abbonamento di prossimità a 60,00 € per ogni camera autorizzata.

Esenzioni e “Parcheggi Rosa”

Il provvedimento conferma una forte impronta sociale attraverso una serie di esenzioni totali. L’accesso sarà gratuito per i pescatori professionisti e i loro dipendenti. Restano confermati i “Parcheggi Rosa”, ovvero gli stalli di cortesia gratuiti riservati alle donne in stato di gravidanza o ai genitori con minori fino a 2 anni, previo utilizzo di apposito contrassegno.

Novità anche per i parcheggi delimitati da sistemi a sbarre: viene introdotto un periodo di esenzione dal pagamento di 15 minuti per tutti gli autoveicoli, utile per la sosta breve o nel caso in cui non si trovi posto. Per i portatori di handicap titolari di posti barca, l’accesso all’area a sbarre sarà gratuito, mentre per gli altri soggetti con disabilità la sosta gratuita è limitata agli appositi stalli riservati esterni alle sbarre, come previsto dalla normativa vigente.