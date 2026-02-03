Agropoli: partiti i lavori di ristrutturazione al “Pala Di Concilio”

Sono ufficialmente iniziati ieri, lunedì 2 febbraio, i lavori di riqualificazione del Palazzetto dello Sport “Andrea Di Concilio” di Agropoli, danneggiato dal grave incendio dello scorso 7 dicembre. Parte così la fase operativa del piano di recupero dell’impianto sportivo, finanziato dall’ente comunale con un intervento complessivo da 500 mila euro.

I primi interventi

Le prime operazioni avviate dagli operai hanno riguardato la rimozione dei pannelli fotovoltaici presenti sulla copertura e il ripristino delle parti danneggiate del tetto. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire la messa in sicurezza della struttura e consentire la successiva ricostruzione degli strati di protezione. Terminata questa fase, si procederà con l’applicazione della pellicola di copertura del nuovo tetto, soluzione tecnica scelta per assicurare impermeabilizzazione e resistenza, migliorando allo stesso tempo l’affidabilità complessiva della copertura dell’impianto.

Il programma dei lavori

Il cronoprogramma dei lavori prevede poi un ulteriore intervento interno: il ripristino del parquet sportivo, elemento centrale per il ritorno alle attività agonistiche e agli allenamenti delle società che utilizzano il palazzetto. La conclusione degli interventi è prevista entro il mese di aprile, in modo da rendere nuovamente fruibile la struttura in vista degli appuntamenti sportivi e delle manifestazioni già in calendario per la primavera.

«Ci sono diverse manifestazioni che si dovranno tenere al suo interno nei prossimi mesi», ha dichiarato il primo cittadino Roberto Mutalipassi, sottolineando l’importanza di restituire quanto prima il palazzetto alla comunità sportiva e alla città.