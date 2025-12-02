Agropoli, “Non una di meno”: la voce degli studenti del Gatto contro il femminicidio

Il Liceo Alfonso Gatto di Agropoli, ha celebrato la Giornata internazionale contro la Violenza sulle Donne, inizialmente prevista per il 25 novembre ma rimandata a causa della chiusura dell’istituto. L’iniziativa ha rappresentato un momento di grande significato, pensato per sensibilizzare studenti e studentesse su un fenomeno purtroppo ancora in crescita nel nostro Paese.

Letture e testimonianze per ricordare le vittime

Durante l’incontro, gli studenti hanno letto e interpretato brani, testimonianze e storie di femminicidi, riportando all’attenzione vicende reali che raccontano una violenza che continua a colpire la nostra società. La giornata è diventata così un’occasione preziosa per riflettere insieme, con l’auspicio che dal confronto nasca un dibattito costruttivo e consapevole.

Arte come simbolo permanente di impegno

Al termine della manifestazione sono state presentate alcune opere pittoriche realizzate dagli studenti, che rimangono esposte all’interno dell’Istituto. Queste creazioni artistiche assumono il valore di simbolo permanente dell’impegno collettivo contro ogni forma di violenza.

Una giornata formativa e partecipata

Non solo commemorazione, ma anche formazione e partecipazione: la celebrazione ha voluto dimostrare come parola, memoria e arte possano trasformarsi in strumenti di cambiamento e di tutela dei diritti di tutte le donne.