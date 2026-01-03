Agropoli: l’onorevole Marco Rizzo presenta due lavori editoriali

L’ex deputato ed europarlamentare Marco Rizzo, fondatore di Democrazia Sovrana Popolare, ha presentato, questa mattina, nell’aula consiliare di Agropoli i due libri “Una biografia di periferia” e “Riprendiamoci le chiavi di casa”.

La dichiarazione

Dopo aver militato nel Partito Comunista, Rizzo ha sentito l’esigenza di prendere le distanze da una sinistra in cui – dice – non si riconosce più. “Se la sinistra di oggi è quella di Elly Schlein sul carro del Gay Pride – ha dichiarato – sicuramente provo un senso di forte estraneità. La mia sinistra era e rimane quella di Berlinguer.”

I testi

Nei due libri presentati ad Agropoli, Rizzo ripercorre avvenimenti che hanno portato ad una “progressiva erosione della sovranità nazionale a favore dell’Unione Europea”. Una scrittura senza filtri pronta a mettere in discussione gli schemi del politicamente corretto pur di restituire una descrizione oggettiva della realtà.