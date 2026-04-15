Attualità

Agropoli: lo slargo panoramico di Via Carmine Rossi intitolato ad Angelo Vassallo

Un luogo suggestivo, affacciato sul mare e sulle bellezze di Agropoli, scelto per rendere omaggio ad un amministratore simbolo di impegno, legalità e tutela del territorio.

Raffaella Giaccio

È stato ufficialmente intitolato ad Angelo Vassallo, lo slargo panoramico situato in via Carmine Rossi. Un luogo suggestivo, affacciato sul mare e sulle bellezze di Agropoli, scelto per rendere omaggio a un amministratore simbolo di impegno, legalità e tutela del territorio. Vassallo, barbaramente ucciso il 5 settembre 2010, è ricordato per il suo lavoro a difesa del Cilento e per aver promosso uno sviluppo sostenibile, sempre nel rispetto dell’ambiente.

Un tributo condiviso dall’intero Consiglio e dalla cittadinanza

L’intitolazione rappresenta, come sottolineato dall’amministrazione comunale, un tributo condiviso dall’intero Consiglio e dalla cittadinanza, a testimonianza della profonda eredità morale lasciata dal sindaco. Alla cerimonia era presente anche il figlio di Vassallo, che ha rivolto un messaggio significativo alle nuove generazioni: “conoscere la storia di Angelo Vassallo per comprenderne i valori e proseguire nel solco della legalità e dell’impegno civico.”

Uno slargo panoramico che diventa così non solo un punto di osservazione privilegiato sul paesaggio, ma anche un luogo della memoria, destinato a custodire nel tempo il ricordo di un uomo che ha dedicato la propria vita alla comunità.

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