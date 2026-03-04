Cilento

Agropoli, “la libertà è consapevolezza”: al Liceo Gatto una giornata di confronto sul Referendum

La giornata si terrà sabato 7 marzo. L'obiettivo è fornire agli studenti un momento di confronto

Raffaella Giaccio
Liceo Gatto

Il liceo Alfonso Gatto di Agropoli ospiterà sabato 7 marzo 2026 una giornata interamente dedicata alla discussione del quesito referendario, con l’obiettivo di offrire agli studenti un momento di confronto serio, equilibrato e approfondito.

La giornata

L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere un dialogo autentico e costruttivo su un tema di grande rilevanza civile, nella piena consapevolezza del ruolo centrale che la scuola riveste nella formazione delle coscienze. Per garantire pari dignità e spazio a entrambi gli orientamenti, l’incontro vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo giuridico. Per il “Sì” interverranno l’Avv. Gennaro Lo Schiavo e il Procuratore Paolo Itri; per il “No” prenderanno la parola l’Avv. Antonio Scuderi e il Giudice Mauro Tringali. A moderare il dibattito sarà l’Avv. Francesco Botti, che guiderà il confronto assicurando equilibrio e correttezza nel dialogo tra le parti.

L’obiettivo

Lo scopo dell’evento è fornire agli studenti strumenti di conoscenza e approfondimento utili a maturare una scelta libera e consapevole. Non a caso, il titolo dell’iniziativa è “La libertà è consapevolezza”: un’espressione che racchiude il senso più profondo della giornata, ovvero l’idea che la vera libertà si fondi sull’informazione, sul pensiero critico e sulla capacità di valutare con autonomia le diverse posizioni.

Leggi anche:

Separazione carriere: a Sapri il dibattito verso il Referendum di marzo

“Come studenti delle classi quinte, riteniamo che la scuola debba svolgere un ruolo fondamentale nella formazione di un pensiero critico, autonomo e imparziale, capace di renderci cittadini consapevoli e responsabili. Occasioni come questa rappresentano un esempio concreto di educazione alla cittadinanza attiva e alla partecipazione democratica.

Credere nella democrazia significa credere nella partecipazione. Per questo motivo, desideriamo ringraziare i professionisti che hanno accettato di intervenire con grande senso di responsabilità e autentico amore per la disciplina giuridica, così come le istituzioni scolastiche che si sono prontamente impegnate per rendere possibile l’organizzazione dell’evento, offrendo alla comunità studentesca un’importante opportunità di crescita civile e culturale”

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Giornata mondiale terra

Asl Salerno: al via da Colliano il percorso formativo “Agire per il clima”,

L’iniziativa, rivolta a personale sanitario, operatori dell’emergenza-urgenza, protezione civile e specialisti del settore, si concluderà il 6 marzo con una due giorni di approfondimenti su temi legati ai cambiamenti climatici e alla gestione delle emergenze

Rifiuti Persano

Serre, nuovi timori per la Valle della Masseria: comuni e comitati dicono “no” agli sversamenti di materiali da scavo

Il Comune di Serre e il comitato locale si oppongono al progetto della Inerti Puglietta srl: previsto lo sversamento di 3 milioni di tonnellate di materiali

San Pietro Pappacarbone

San Pietro Pappacarbone: la storia e la fede del Patrono della Diocesi di Teggiano-Policastro

La vita di San Pietro Pappacarbone (1043-1123), l'umile abate benedettino e Vescovo che attuò la riforma gregoriana. Storia del Patrono di Teggiano-Policastro

Unisa

“L’uguaglianza di genere”: all’Unisa il convegno di Ateneo, le sfide dell’Agenda ONU

L'appuntamento è per lunedì 9 marzo presso l'aula magna Vincenzo Buonocore

Salernitana: domani il derby con la Casertana, le ultime dal campo

Difesa verso la conferma. Novità in attacco e in mezzo al campo con Gyabuaa verso il forfait

Ospedale comunità

Roccadaspide: l’Ospedale di Comunità raddoppia i posti letto entro l’estate

I lavori per la realizzazione dei nuovi ambienti, che sorgeranno in un’ala inutilizzata del nosocomio sita sempre al terzo piano, sono in corso e procedono a pieno regime, saranno consegnati entro giugno 2026

Prefettura firma accordo

Salerno, firmato il Protocollo anticrimine per banche e clienti: più sicurezza contro rapine, cybertruffe e minacce agli ATM

Tra le principali novità risaltano il potenziamento dello scambio informativo tra istituti di credito e Forze di Polizia e la rinnovata lotta a forme moderne di truffe digitali

Climathon 2026

Sala Consilina, Climathon 2026: cinque progetti innovativi degli studenti dell’ITIS “Cicerone” per la gestione sostenibile dell’acqua

L’obiettivo è ridurre sprechi e prevenire allagamenti, migliorando l’efficienza idrica in ambito agricolo

Ladro

Sala Consilina: ladri in pieno centro cittadino, furto in un’abitazione

I malviventi avrebbero utilizzato una scala presente nell’abitazione per raggiungere un balcone e guadagnare così l’accesso all’interno

Bartolomeo Lanzara

Velia, milioni per l’ascensore ma il museo resta un miraggio: il Codacons Cilento chiede chiarezza

“Circa Otto milioni per salire, zero per capire: il Codacons Cilento chiede trasparenza. Velia non è un cantiere, è un sito UNESCO"

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 4 marzo 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

Telefono cellulare

Meta in tilt: Facebook e Instagram irraggiungibili per migliaia di utenti

Disservizi per Meta: Facebook e Instagram risultano inaccessibili da desktop in Italia e in Europa. Ecco cosa sta succedendo e gli ultimi aggiornamenti sul down.