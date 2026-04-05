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Agropoli, la Coppa Italia 420 entra nel vivo: Madonich e Parlatore guidano la flotta

Seconda giornata di regate ad Agropoli per la Coppa Italia Classe 420. Madonich e Parlatore guidano la classifica overall. Risultati e programma di Pasqua

Redazione Infocilento

La seconda giornata della Coppa Italia Classe 420 ad Agropoli si è conclusa confermando l’alto livello tecnico della competizione. In uno scenario caratterizzato dal ritorno del sole e da condizioni meteo dinamiche, la flotta ha completato altre tre prove, portando avanti il programma sportivo con estrema regolarità e mettendo a dura prova la resistenza degli equipaggi e l’efficienza della macchina organizzativa.

Vento e strategia: il racconto della giornata in mare

Le regate odierne sono state segnate da una rotazione del vento che ha richiesto grande prontezza tattica. Inizialmente, le imbarcazioni hanno regatato con una brezza proveniente da nord-nord-est tra i 12 e i 15 nodi, per poi vedere il vento ruotare progressivamente verso ovest. Questa variabilità ha imposto un lavoro incessante sul campo di regata per il personale addetto alla posa delle boe e per gli Ufficiali di regata, garantendo la massima correttezza nello svolgimento delle competizioni. Gli equipaggi sono rimasti impegnati nello specchio d’acqua per circa quattro ore, approfittando di una finestra meteorologica finalmente soleggiata dopo le incertezze dei giorni precedenti.

La classifica provvisoria: i protagonisti del podio

Al termine della seconda giornata, la gerarchia della flotta inizia a delinearsi con chiarezza, evidenziando il dominio di alcuni equipaggi nelle diverse categorie. Al vertice della classifica generale si posizionano Sviatoslav Madonich ed Elena Parlatore (Yacht Club Imperia), che guidano il gruppo risultando primi anche nelle categorie U19 e misti.

Seguono a breve distanza Sara Anzellotti e Alberto Nardocci (LNI Ostia), attualmente secondi nella classifica overall, nell’Under 19 e nella categoria misti. Il terzo gradino del podio provvisorio è occupato dal binomio composto da Dmytro Kartel e Dmytro Karabadzhak (Yacht Club Sanremo), che guidano contemporaneamente la categoria uomini open.

Programma di Pasqua: attese fino a quattro prove

L’attenzione si sposta ora sulla giornata di Pasqua, che si preannuncia particolarmente intensa per atleti e organizzatori. La macchina logistica è già operativa per gestire un programma ambizioso che prevede il segnale di partenza a partire dalle ore 12:00. Le condizioni meteo potrebbero permettere la disputa di un massimo di quattro ulteriori prove, fondamentali per stabilire gli equilibri definitivi in vista della chiusura della manifestazione.

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