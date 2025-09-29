Agropoli: la comunità saluta e omaggia i parroci a conclusione del ministero pastorale

La giornata è in programma martedì 7 ottobre alle ore 9.30 presso l'aula consiliare

A cura di Comunicato Stampa
Municipio Agropoli

E’ in programma martedì 7 ottobre alle ore 9.30 presso l’Aula Consiliare “A. Di Filippo” del Comune di Agropoli, un momento di saluto e ringraziamento per Don Bruno Lancuba, Don Carlo Pisani e Don Nicola Griffo a conclusione del loro ministero pastorale presso le comunità parrocchiali di Agropoli.

Un gesto che vuole essere un segno di riconoscenza

L’iniziativa, su proposta dell’Assessorato alla Famiglia, vedrà la presenza dei componenti dell’Amministrazione comunale e di alcuni bambini frequentanti le scuole Primarie cittadine, in rappresentanza della comunità di Agropoli. Un piccolo gesto che vuole essere testimonianza di riconoscenza verso i parroci che tanto si sono prodigati e spesi in questi anni a servizio dei fedeli, lasciando un segno indelebile nel cuore di ognuno.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Municipio Eboli

Eboli, straordinari elettorali ancora non liquidati: la CISL sollecita il Comune

La CISL FP Salerno interviene con una lettera al Comune e chiede…

Omignano Scalo: al Palalento la Giornata Europea dello Sport

L’iniziativa, grazie alla campagna BeActive, ha come obiettivo quello di diffondere i…

Sindaci Vallo di Diano

Strada “Serra del Corticato”, svolta dalla Regione: via al progetto per collegare Cilento e Vallo di Diano

La decisione arriva dopo un vertice operativo con i sindaci di Teggiano,…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.