Agropoli: la comunità saluta e omaggia i parroci a conclusione del ministero pastorale

E’ in programma martedì 7 ottobre alle ore 9.30 presso l’Aula Consiliare “A. Di Filippo” del Comune di Agropoli, un momento di saluto e ringraziamento per Don Bruno Lancuba, Don Carlo Pisani e Don Nicola Griffo a conclusione del loro ministero pastorale presso le comunità parrocchiali di Agropoli.

Un gesto che vuole essere un segno di riconoscenza

L’iniziativa, su proposta dell’Assessorato alla Famiglia, vedrà la presenza dei componenti dell’Amministrazione comunale e di alcuni bambini frequentanti le scuole Primarie cittadine, in rappresentanza della comunità di Agropoli. Un piccolo gesto che vuole essere testimonianza di riconoscenza verso i parroci che tanto si sono prodigati e spesi in questi anni a servizio dei fedeli, lasciando un segno indelebile nel cuore di ognuno.