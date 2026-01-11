Agropoli, Jeep colpita da un albero sulla Cilentana: salvo il conducente

La prontezza di riflessi dell’automobilista ha evitato il peggio

Manuel Chiariello

Momenti di paura questa mattina lungo la strada Cilentana, nel tratto compreso tra gli svincoli di Agropoli Sud e Agropoli Nord. Un’automobile in transito, una Jeep Renegade di colore nero, è stata improvvisamente colpita dalla caduta di un albero che si è abbattuto sulla carreggiata.

La dinamica

A causare il cedimento con ogni probabilità sono state le forti raffiche di vento delle ultime ore che hanno interessato tutto il territorio e che avrebbero indebolito i rami della pianta, provocandone poi il distacco proprio mentre l’auto stava transitando.

I rami hanno centrato il veicolo sul lato anteriore del passeggero, fortunatamente non occupato in quel momento. Il conducente è riuscito ad accorgersi in tempo del pericolo e con prontezza di riflessi ha evitato conseguenze peggiori. Per l’uomo, rimasto illeso, solo tanto spavento.

I soccorsi

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a rimuovere le parti dell’albero finite sulla carreggiata. Presenti anche i Carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.

La rimozione del veicolo è stata affidata al Soccorso Stradale Rega che, insieme al personale Anas, è stato impegnato anche nel pieno ripristino della carreggiata. Diversi i disagi al traffico, ora tornato alla normalità.

