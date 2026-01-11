Agropoli, Jeep colpita da un albero sulla Cilentana: salvo il conducente

Momenti di paura questa mattina lungo la strada Cilentana, nel tratto compreso tra gli svincoli di Agropoli Sud e Agropoli Nord. Un’automobile in transito, una Jeep Renegade di colore nero, è stata improvvisamente colpita dalla caduta di un albero che si è abbattuto sulla carreggiata.

La dinamica

A causare il cedimento con ogni probabilità sono state le forti raffiche di vento delle ultime ore che hanno interessato tutto il territorio e che avrebbero indebolito i rami della pianta, provocandone poi il distacco proprio mentre l’auto stava transitando.

I rami hanno centrato il veicolo sul lato anteriore del passeggero, fortunatamente non occupato in quel momento. Il conducente è riuscito ad accorgersi in tempo del pericolo e con prontezza di riflessi ha evitato conseguenze peggiori. Per l’uomo, rimasto illeso, solo tanto spavento.

I soccorsi

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a rimuovere le parti dell’albero finite sulla carreggiata. Presenti anche i Carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.

La rimozione del veicolo è stata affidata al Soccorso Stradale Rega che, insieme al personale Anas, è stato impegnato anche nel pieno ripristino della carreggiata. Diversi i disagi al traffico, ora tornato alla normalità.