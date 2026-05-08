Attualità

Agropoli: in arrivo 2.5 milioni di euro per rischio idrogeologico ed efficientamento energetico

Cinque i progetti finanziati: interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico, ecco quali

Comunicato Stampa
Agropoli Municipio

La Città di Agropoli è stata destinataria di circa 2.5 milioni di euro di fondi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

I progetti

Cinque i progetti finanziati: interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola “G. Landolfi”, in Piazza della Repubblica, per 180.000 euro; interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola “Scudiero”, in via Verga, per 200.000 euro; interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico di punta “Fortino” nel centro storico per 650.000 euro; interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico della fiumara di Moio per 800.000 euro; interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico per la frana in via Fuonti per 670.000 euro.

Il commento

«Una bellissima notizia – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi – grazie a questi fondi assegnati alla nostra Città si potranno dare risposte e soluzioni concrete ad alcune questioni molto sentite dalla cittadinanza.

Si tratta di fondi importanti utili al miglioramento dal punto di vista dell’efficientamento energetico di due scuole primarie del nostro territorio e a risolvere questioni annose riguardanti tre aree nelle quali persistono situazioni derivanti dal dissesto idrogeologico».

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.