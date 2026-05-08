Agropoli: in arrivo 2.5 milioni di euro per rischio idrogeologico ed efficientamento energetico

La Città di Agropoli è stata destinataria di circa 2.5 milioni di euro di fondi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
I progetti
Cinque i progetti finanziati: interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola “G. Landolfi”, in Piazza della Repubblica, per 180.000 euro; interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola “Scudiero”, in via Verga, per 200.000 euro; interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico di punta “Fortino” nel centro storico per 650.000 euro; interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico della fiumara di Moio per 800.000 euro; interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico per la frana in via Fuonti per 670.000 euro.
Il commento
«Una bellissima notizia – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi – grazie a questi fondi assegnati alla nostra Città si potranno dare risposte e soluzioni concrete ad alcune questioni molto sentite dalla cittadinanza.
Si tratta di fondi importanti utili al miglioramento dal punto di vista dell’efficientamento energetico di due scuole primarie del nostro territorio e a risolvere questioni annose riguardanti tre aree nelle quali persistono situazioni derivanti dal dissesto idrogeologico».