Agropoli: i Campioni della Poseidon Karate e Kickboxing premiati alla Cerimonia delle Medaglie d’Oro Libertas

L’ASD Polisportiva Poseidon Karate e Kickboxing, guidata dal Maestro Ferdinando Polito, sarà protagonista alla Cerimonia delle Medaglie d’Oro Libertas, in programma l’11 ottobre 2025presso lo Stadio Maradona di Napoli. Un evento nazionale di grande prestigio, organizzato dal Centro Nazionale Libertas, che celebra gli atleti distintisi nei Campionati Nazionali Libertas per impegno, dedizione e risultati sportivi.

Quest’anno, ben 36 atleti della Polisportiva Poseidon sono stati selezionati per ricevere la Medaglia d’Oro, grazie ai successi ottenuti in competizioni provinciali, regionali e nazionali. Un riconoscimento che premia non solo la performance, ma anche la costanza e i valori sportivi che questi giovani portano avanti con orgoglio.

Programma della giornata

Ore 09:00–11:40 : Accoglienza e sistemazione sugli spalti

: Accoglienza e sistemazione sugli spalti Ore 12:00 : Cerimonia di apertura e saluti istituzionali

: Cerimonia di apertura e saluti istituzionali Ore 12:30–20:00: Premiazioni ed esibizioni dei gruppi sportivi

I premiati della Polisportiva Poseidon (in ordine alfabetico)

Anzisi Vincenzo, Barberio Alessia, Battipaglia Nunzia, Battaoui Zakaria, Bello Fabrizio, Brenca Chiara, Brenca Giulia, Buccino Andrea, Capo Antonio, Chiacchiaro Valentino, Comunale Umberto, Corcione Annamaria, Corrente Lorenzo, Desio Michele, Di Flora Davide, Faraone Alessio, Grazioso Emanuela, Grazioso Giuseppe, Guadagno Amelia, Guadagno Pasquale Maria, Laureana Leonardo, Mandetta Arcangelo, Marsico Alessandra, Mauro Gabriele, Minelli Aurora, Monaco Salvatore, Orlando Elio, Petraglia Simone, Salvatore Antonio, Scariati Giuseppe, Scorzelli Biagio, Tambasco Alessio, Valva Giorgia Pia, Vertullo Andrea Angelo, Voria Donato, Voria Maria Giorgia

«Questi ragazzi sono la dimostrazione che con disciplina, passione e spirito di squadra si possono raggiungere traguardi straordinari. Vederli premiati in uno stadio iconico come il Maradona è un’emozione indescrivibile. È il frutto di anni di lavoro, sacrifici e sogni condivisi.»