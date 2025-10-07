Agropoli: i bambini salutano e abbracciano con affetto i parroci a conclusione del Ministero parrocchiale

Un momento di profonda commozione per il saluto a Don Bruno Lancuba, Don Carlo Pisani e Don Nicola Griffo

A cura di Raffaella Giaccio

Si è svolto questa mattina, martedì 7 ottobre, presso l’Aula Consiliare “A. Di Filippo” del Comune di Agropoli, il momento di saluto e ringraziamento dedicato a Don Bruno Lancuba, Don Carlo Pisani e Don Nicola Griffo, che hanno concluso il loro ministero pastorale nelle parrocchie cittadine. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Famiglia, ha visto la partecipazione dei componenti dell’Amministrazione comunale e di alcuni bambini delle scuole primarie, in rappresentanza dell’intera comunità agropolese.

La giornata

L’incontro, è stato un momento semplice ma profondamente sentito, durante il quale è stata espressa gratitudine e riconoscenza nei confronti dei tre sacerdoti che, nel corso degli anni, hanno accompagnato i fedeli con dedizione, sensibilità e spirito di servizio. Le parole rivolte ai parroci hanno evidenziato il valore del loro impegno pastorale, il costante sostegno alle famiglie e l’attenzione rivolta ai più piccoli, agli anziani e ai bisognosi. La loro presenza, discreta ma sempre viva, ha contribuito a rafforzare i legami di fede e solidarietà che caratterizzano la comunità di Agropoli.

Tra ricordi e commozione

Tra momenti di commozione e applausi, i tre sacerdoti hanno ricevuto un caloroso ringraziamento collettivo, segno dell’affetto e della stima che i cittadini nutrono nei loro confronti. L’incontro ha rappresentato non solo un commiato, ma anche un tributo alla dedizione e all’amore con cui Don Bruno, Don Carlo e Don Nicola hanno servito la loro comunità, lasciando un segno profondo e indelebile nel cuore di tutti.

