Agropoli, già vandalizzate le nuove giostrine al porto turistico

Appena inaugurate e già vandalizzate. Questo il destino delle giostrine inclusive posizionate appena due giorni fa presso il porto di Agropoli. Già ieri diverse persone che si erano recate in zona avevano segnalato che il parco era stato oggetto dell’azione di ignoti che avevano provveduto a danneggiarle rendendo parte di esse inutilizzabili.

Giostrine vandalizzate, la testimonianza

Grande la rabbia e l’indignazione: «Ho visto alcuni ragazzini che ci giocavano in modo inadeguato, rompendeole. Anche richiamarli non è servito a niente, hanno continuato nella loro azione», dice un cittadino agropolese. Purtroppo fenomeni simili non sono nuovi, già in passato delle giostrine presenti nell’area erano state danneggiate.

Il progetto

Le giostrine erano state realizzate nell’ambito del Progetto “OASI nel parco” dell’Unione nazionale Inquilini Ambiente e Territorio UNIAT Aps, grazie al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Oltre ad Agropoli sono state installate anche a Capaccio Paestum.