Agropoli, fuga di gas in località Mattine: sul posto i vigili del fuoco

Fuga di gas in località Mattine ad Agropoli, circolazione bloccata e caos. Da questa mattina limitazioni al traffico si segnalano lungo via Madonna della Pace, la strada che collega il Lungomare con la frazione agropolese.

Disagi al traffico e caos

Lunghe code si registrano in particolare tra lo svincolo Agropoli Nord della Cilentana e il bivio Mattine per la chiusura dell’arteria; il provvedimento si è reso necessario per garantire gli interventi dei vigili del fuoco dopo la segnalazione di una perdita di gas da una tubazione, proprio nei pressi del Centro Commerciale Gran Sole.

I caschi rossi sono al lavoro; sul posto, per veicolare la circolazione, anche gli uomini della polizia municipale di Agropoli.