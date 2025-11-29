Agropoli, fondi per la posidonia: la soddisfazione dell’assessore Giuseppe Di Filippo

È soddisfatto l’assessore Giuseppe Di Filippo per il nuovo finanziamento concesso al comune di Agropoli per la rimozione e lo smaltimento della posidonia da parte della regione Campania. I fondi permetteranno di liberare le spiagge evitando nuovi accumuli, come avvenuto lo scorso anno in località Lido Azzurro.

«Una notizia attesa – dice l’assessore al porto e demanio – perché la gestione della posidonia oceanica è un tema sempre molto in voga soprattutto per garantire la balneazione». «Ringrazio la regione Campania e in particolare il consigliere regionale Picarone».

I fondi per il porto di Agropoli

Per l’assessorato guidato da Giuseppe Di Filippo il finanziamento per la posidonia oceanica si aggiunge a quello per l’area portuale: «È arrivato anche un primo lotto di finanziamento per l’implementazione dei servizi portuali per 2 milioni di euro, anche questo è un lavoro di programmazione fatto insieme al consigliere regionale Luca Cascone», spiega l’assessore.

L’intervento mira a modernizzare e rendere più efficiente l’area portuale, migliorando i servizi offerti a residenti, operatori del settore e turisti.