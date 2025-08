Agropoli, ecco “Liberi dall’indifferenza”: una serata di memoria, impegno e comunità

Si è svolta alla frazione Moio di Agropoli, la manifestazione “Liberi dall’Indifferenza”, promossa dall’associazione Libera – Presidio di Agropoli. L’evento si è svolto presso la struttura Dolce Risveglio, il 1° agosto, immersa nel verde, e ha visto la partecipazione di cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di forte condivisione e consapevolezza, volto a ribadire l’impegno della comunità contro ogni forma di criminalità organizzata. L’obiettivo principale: promuovere una cultura della legalità, della giustizia e della memoria.

Ricordo delle vittime innocenti di mafia

Durante la serata, sono stati ricordati i nomi e le storie delle vittime innocenti di mafia, attraverso letture, testimonianze e momenti di silenzio. Giovani e adulti si sono alternati sul palco in un percorso emozionante fatto di parole e musica, guidati dai volontari e dai referenti del presidio di Libera Agropoli.

L’intervento degli organizzatori ha sottolineato il significato profondo dell’iniziativa: “Il cambiamento parte da ciascuno di noi – hanno detto – e solo restando uniti possiamo costruire una comunità più giusta, più libera, più umana”. Un messaggio chiaro e diretto, che ha coinvolto emotivamente tutti i presenti.

Il sostegno delle istituzioni locali

Alla manifestazione ha preso parte anche una rappresentanza delle istituzioni locali, che ha espresso vicinanza e sostegno all’iniziativa, riconoscendone il valore educativo e civile, soprattutto per le nuove generazioni. La presenza istituzionale ha rafforzato il messaggio di unità e responsabilità condivisa.

Un invito alla partecipazione attiva

La struttura Dolce Risveglio ha offerto una cornice suggestiva per una serata che ha saputo coniugare memoria e impegno, trasformandosi in uno spazio di riflessione collettiva. “Liberi dall’Indifferenza” non è stato solo un evento, ma un invito concreto a prendere posizione, a rompere il muro dell’indifferenza e a costruire un territorio più sano e consapevole.

L’impegno continuo di Libera Agropoli

Con questa iniziativa, Libera Agropoli rinnova il proprio impegno nel tenere viva la memoria e nel seminare i valori della legalità e della partecipazione attiva in ogni angolo del Cilento. Un lavoro costante che mira a coinvolgere sempre più cittadini nella costruzione di una società libera dalla paura e dalla rassegnazione.