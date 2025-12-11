Agropoli, Di Filippo: «Per il 2026 continuiamo a puntare su turismo crocieristico»

Anche per il 2026 la città di Agropoli sarà meta di navi da crociera. Ad annunciarlo Giuseppe Di Filippo, assessore al porto e demanio.

Le dichiarazioni

«Quello del turismo crocieristico è un investimento che l’amministrazione comunale ha fatto. Abbiamo ospitato 16 crociere. Abbiamo messo in moto una macchina importante che ha mosso leve importanti per il turismo in tutto il Cilento. Continueremo così», ha precisato.

«Partecipando a diverse fiere internazionale abbiamo visto grande interesse per la nostra città per le rotte crocieristiche e penso che l’anno prossimo triplicheremo il numero di navi che ospiteremo», ha aggiunto. Ma sul fronte turistico il prossimo anno sarà importante anche il Metrò del Mare che per la prima volta la regione Campania ha attivato con largo anticipo.

La programmazione

Si parte il 13 giugno e si prosegue fino a settembre: «conoscere le date con largo anticipo permetterà ad operatori turistici e commerciali di organizzarsi», ha detto l’assessore agropolese. «Stiamo lavorando con Alicost per rafforzare i servizi e puntiamo ad ottenere un collegamento con Capri», ha aggiunto Di Filippo.