Agropoli: costituita l’Associazione “Liberi e Forti”, un nuovo impegno civico per la Città

Ad Agropoli, si costituisce ufficialmente la nuova Associazione “Liberi e Forti”. L’evento celebrativo ha visto la partecipazione del Presidente Onorario Raffaele Pesce, del Presidente Riccardo Milillo, insieme con tutti i soci fondatori. “Un percorso che dura da più di quattro anni, che ci ha visti proseguire sulla strada della libertà e della partecipazione – ha dichiarato Raffaele Pesce – vogliamo continuare a essere attivi come movimento civico e per esserlo abbiamo pensato che fosse finalmente arrivato il momento di creare un’associazione”.

L’evento

I festeggiamenti hanno avuto luogo presso il Belvedere Bachelet e hanno visto il coinvolgimento di tutta la cittadinanza agropolese. Una scelta simbolica quella della location come sottolinea il presidente onorario: “Abbiamo deciso di festeggiare in questo posto, perchè le riunioni dell’associazione avverranno in strada e nei quartieri del paese, credo sia giusto essere presenti su tutto il territorio”.

La neo costituita Associazione “Liberi e forti” unisce competenze e professionalità diverse, con l’obiettivo comune di dare nuova vita alla città. Questo impegnandosi in attività di conservazione e tutela dell’ambiente, organizzazione di eventi culturali e promozione dello sport. Inoltre, fondamentale per l’associazione sarà il coinvolgimento dei cittadini. Una realtà inclusiva che privilegia il confronto, uno scambio di idee necessario per comprendere le reali esigenze della comunità. Dunque l’associazione è aperta a chiunque voglia collaborare.

Le dichiarazioni

“Sono onorato di ricoprire il ruolo di presidente dell’Associazione “Liberi e forti”, mi impegnerò al massimo delle mie potenzialità”. Questa la promessa del presidente Riccardo Milillo, che ha dichiarato: “Dobbiamo unirci perché le nostre differenze sono la nostra forza. L’amore per questo territorio ci rende davvero forti”.

Il presidente onorario Raffaele Pesce, soddisfatto per l’entusiasmo e la partecipazione dimostrata dalla cittadinanza, ha concluso: “Per me è una realizzazione quella di stasera. Vedere tante persone associate con un fine, ovvero quello della crescita territoriale e umana.”

Lo staff

Presidente onorario: Raffaele Pesce; Presidente: Riccardo Milillo; Vicepresidente: Laura Pesce; Segretaria: Annarita Spira; Tesoriere: Giovanna Nigro.

Consiglieri: Giuseppe Vano, Roberta Morrone, Gianfranco Lenzi, Pasquale Conforti, Paolo Caruccio, Nico Caruccio, Gerardo Scotti, Tatiana Perrella, Antonio De Domenico.